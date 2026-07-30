Турция продолжит оказывать Ливану гуманитарную и военно-техническую помощь, а также выступает за сохранение его суверенитета и территориальной целостности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Анкаре с президентом Ливана Джозефом Ауном.

«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего друга и брата Ливана, который на протяжении многих лет является одной из стран, наиболее пострадавших от противостояния различных держав региона. Ливан является одним из государств, которые больше всего выиграют от мира, стабильности и сотрудничества, к которому мы стремимся на Ближнем Востоке. Мы продолжим оказывать поддержку в наращивании институционального потенциала Ливана, оказывать ему гуманитарную и техническую помощь… Наша поддержка ВС Ливана также будет продолжена», – отметил Эрдоган.

Президент Турции также сообщил о последствиях продолжающегося кризиса в регионе. По его словам, с марта 2026 года после начала израильских атак погибли более 4300 ливанцев, еще свыше 2000 человек получили ранения, а около 1 млн жителей были вынуждены покинуть свои дома и родину.

«Турция постоянно поднимает вопрос о преступлениях против человечности, совершенных Израилем, на протяжении всего этого процесса. Мы внимательно следим за дипломатическими инициативами, предпринятыми для прекращения этих нападений и оккупации», – добавил турецкий лидер.