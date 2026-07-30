Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Европа находится в состоянии упадка и не способна обеспечить собственную защиту. Об этом он сказал в интервью американскому журналисту Шону Хэннити.

«К сожалению, я согласен с вами (в том, что Европа находится в упадке). И, знаете, я не уверен, что она сможет себя защитить», – сказал Нетаньяху.

По словам израильского премьера, Европа также потеряла контроль над собственным будущим после того, как перестала контролировать свои границы.

«Так называемые союзники. Посмотрите на них. Когда мы воюем с Ираном, мы воюем за них. Против этого режима, который хочет парализовать международные водные пути, торговлю, энергетические рынки. Так что, мы, фактически ведем войну за цивилизованный мир», – указал глава израильского правительства.

Комментируя ситуацию вокруг Ирана, Нетаньяху заявил, что Тегеран совершает серьезную ошибку, если считает, что сможет избежать последствий ударов по Израилю.

«Вы знаете, народ Израиля такой сильный, сплоченный… есть только одна страна, которая отправляет солдат, готовых воевать – это США», – заявил Нетаньяху.