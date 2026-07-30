7-9 сентября 2026 года в отеле Four Seasons Hotel Baku состоится 5-я Международная конференция и выставка «Black and Caspian Freight Forum 2026: Corridors, Infrastructure, Investments». Мероприятие объединит стороны, которые играют ведущую роль в управлении транспортной инфраструктурой и грузопотоками между Азией, Каспийским морем, Черноморским регионом и Европой.

Ожидается участие в форуме более 150 представителей, представляющих более 100 компаний из более чем 20 стран-операторов морских портов, судоходства и железных дорог, экспедиторов, грузовладельцев, а также международных финансовых институтов и государственных учреждений.