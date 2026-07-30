В августе средняя месячная температура воздуха в Азербайджане ожидается на уровне климатической нормы или немного выше нее, а количество осадков в большинстве регионов будет соответствовать многолетним значениям.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в первые дни месяца на большей части территории страны сохранится преимущественно сухая погода. При этом в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

В Баку и на Абшеронском полуострове средняя температура воздуха составит 26–28°C. Ночью ожидается 22–27°C, днем — 30–35°C, а в отдельные дни первой и второй декад месяца воздух может прогреваться почти до 40°C.

Наиболее жаркая погода прогнозируется в Нахчыване, а также в ряде центральных и западных районов страны, где в отдельные дни температура может достигать 41°C.

В горных районах, включая Ханкенди, Шушу, Ходжалы, Кяльбаджар и Лачин, средняя температура составит 22–25°C, однако в самые жаркие дни столбики термометров могут подниматься до 34–38°C.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков на большей части территории Азербайджана будет соответствовать климатической норме, а в некоторых северных и северо-западных районах может оказаться немного выше средних многолетних показателей.