Глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер считает, что дальнейшие бомбардировки Ирана в районе Ормузского пролива нецелесообразны, поскольку их эффективность уже исчерпана. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на два источника, знакомых с позицией военачальника.

По данным источников, Купер заявил, что большинство целей, запланированных для ударов, уже поражены, а продолжение атак в ограниченном формате не имеет смысла без решения о возвращении к масштабной военной операции.

Как отмечает Axios, адмирал также обратил внимание на сокращение запасов средств противовоздушной обороны. Эти обстоятельства, как утверждается, учитывались при принятии президентом США Дональдом Трампом решения о приостановке ударов в пятницу.

Решение последовало после совещания с военными и советниками, которые представили американскому лидеру обновленный план действий. По данным источников, еще днем ранее Трамп рассматривал возможность возобновления масштабной операции, однако вечером 24 июля изменил свою позицию.

По оценке адмирала, за две недели авиаударов Иран в значительной степени лишился возможностей атаковать суда в районе Ормузского пролива, а большая часть намеченных целей была уничтожена. Продолжение ограниченной кампании, как считает Купер, не принесло бы значимого результата.

По информации Axios, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн также предупреждал о возможном дефиците ракет-перехватчиков, необходимых для защиты американских военнослужащих и союзников в регионе.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил расширение военной кампании против Ирана из-за опасений по поводу сокращения запасов ракет для противовоздушной обороны.