Смертный приговор приведен в исполнение в Иране в отношении Шахрама Садеги, которого обвиняли в наезде на сотрудников правоохранительных органов во время массовых протестов в Карадже в январе этого года. Об этом сообщает агентство «Мизан».

Судебные органы исламской республики заявили, что Садеги осуществлял «оперативные действия» в интересах Израиля и Соединенных Штатов. Ему также вменили «в сотрудничестве с Израилем и враждебными странами против национальной безопасности и интересов Ирана».

Согласно сообщению ведомства, Садеги на автомобиле совершил наезд на сотрудников полиции, в результате чего семь человек получили ранения. Один из пострадавших полицейских провел три месяца в коме.

По версии судебных органов, после инцидента Садеги поджег автомобиль и скрылся с места происшествия. Позднее его личность удалось установить и задержать.