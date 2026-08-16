Вооруженные силы РФ в ночь на 16 августа атаковали Киев баллистическими ракетами и дронами, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

На территории книжного рынка в Оболонском районе произошел масштабный пожар. Там пострадали два человека.

По другому адресу в Оболонском районе взрывная волна привела к незначительному разрушению здания без возгорания. Еще по одному адресу обломки попали в нежилое здание.

Кроме того, в Голосеевском районе столицы в нежилом здании произошел пожар, который позже был локализован.

В Кривом Роге в результате российских ударов по промышленным предприятиям погиб один человек, еще шесть пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.