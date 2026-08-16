Румыния ночью 16 августа сбила беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны – аппарат уничтожил истребитель F-18 испанских ВВС. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

«В ночь с 15 на 16 августа, в 04:44, системы наблюдения Министерства национальной обороны зафиксировали воздушную цель, вошедшую в воздушное пространство страны со стороны Республики Молдова, примерно в 24 км к северу от города Галац», – сообщило ведомство.

Беспилотник был уничтожен истребителем F-18 испанских ВВС.

В уезде Галац объявили воздушную тревогу. Ее отменили в 05:20.

Обломки БПЛА упали в пустынной местности между населенными пунктами Бэлень и Кудалби в жудеце Галац.