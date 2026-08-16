Решение о дальнейшем участии Армении в ОДКБ необходимо принять в разумные сроки, заявил РИА Новости генеральный секретарь организации Таалатбек Масадыков.

«Исходим из того, что решение относительно перспектив участия Армении в ОДКБ должно быть принято в разумные сроки», – сказал Масадыков.

Заявление генсека организации прозвучало после слов постоянного представителя России при ОДКБ Виктора Васильева о том, что для лишения Армении права голоса в органах организации потребуется консенсус всех ее членов.

По словам российского дипломата, очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится 11 ноября в Москве. Он также допустил, что лидеры стран – участниц организации могут обсудить на встрече вопрос об участии Армении в ОДКБ.