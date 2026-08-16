Северо-западный ветер в Баку и на Абшеронском полуострове усилился до 21 м/с. Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

По состоянию на 10:00 воскресенья в некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки, местами прошли ливни с грозами.

Наибольшее количество осадков выпало в Астаре – до 40 мм, что составляет 48% месячной нормы. В Загатале зафиксировано 11 мм, в Губе – 9 мм, в Агстафе и Лянкяране – по 7 мм, в Дашкесане и Товузе – по 5 мм.

В Гусаре выпало 4 мм осадков, в Халтане – 3 мм, в Лерике и Гахе – по 2 мм. В Грызе, Алтыагадже, Шеки, Гядабейе и Шамкире выпало до 1 мм.

Туман наблюдается на Шахдаге, а также в Алтыагаче, Шамкире, Гёйгёле, Гахе (Сарыбаш), Дашкесане и Гядабейе. Видимость местами ограничена до 500 м.

В Баку и на Абшеронском полуострове дует северо-западный ветер с порывами до 21 м/с. В Нефтчале скорость юго-восточного ветра достигает 20 м/с.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 градусов тепла, в Нахчыванской АР – 36, в низменных районах – 34, в горных районах – 20 градусов.