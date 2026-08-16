По меньшей мере 12 человек погибли и еще 10 получили серьезные травмы в результате аварии польского автобуса в Венгрии. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

«Двенадцать человек погибли и по меньшей мере 10 получили тяжелые увечья, когда польский автобус ночью съехал в кювет на автомагистрали M3», – написал он в Facebook.

По данным портала Telex, ДТП произошло недалеко от города Ньиредьхаза на северо-востоке Венгрии. В салоне автобуса находились 57 пассажиров и два водителя.

Участок дороги в районе аварии перекрыт. Для извлечения 24-тонного автобуса спасатели задействовали краны.