Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом попросил приостановить действие таможенных пошлин на колумбийские товары.

«Я попросил его рассмотреть возможность приостановки высоких пошлин, … чтобы облегчить положение наших предпринимателей, переживающих очень трудные времена из-за последствий землетрясения», – указал глава государства в X.

Президент Колумбии также выразил Трампу глубокую благодарность за ранее оказанную финансовую поддержку и гуманитарную помощь. Американский лидер, в свою очередь, передал соболезнования семьям погибших и выразил солидарность с народом Колумбии.

«Сегодня, как никогда ранее, союз между Колумбией и Соединенными Штатами является необходимым условием для восстановления нашей любимой страны», – заключил лидер южноамериканской республики.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе Колумбии, вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко. По последним данным властей республики, в результате землетрясения погибли 294 человека, еще 3 935 получили ранения, 320 числятся пропавшими без вести, 353 человека были спасены.