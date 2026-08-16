Масштабный пожар вспыхнул в ночь на 16 августа на крупнейшем складе российского маркетплейса Wildberries в подмосковном Подольске в результате атаки беспилотников. Об этом пишет издание ASTRA.

На фотографиях и видеозаписях, опубликованных жителями Подмосковья, виден пожар, охвативший логистический комплекс Wildberries в селе Коледино. Площадь объекта превышает 200 тыс. квадратных метров, благодаря чему он считается крупнейшим складским центром компании.

Еще один сортировочно-логистический комплекс «Северное Домодедово» горит в Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что ночью в сторону Московской области направлялись 600 БПЛА. По его словам, российские средства противовоздушной обороны сбили 201 беспилотник в Московской области. По его словам, в результате атаки украинских беспилотников в районе МКАД пострадали три человека.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем телеграм-канале, что в Каменске повреждения получили несколько зданий. В многоквартирном доме и здании железнодорожного вокзала выбиты стекла.

В хуторе Старая Станица на территории птицеводческого предприятия повреждены четыре корпуса с птицей. Там произошло возгорание, которое впоследствии удалось потушить.

В Донецке Ростовской области в частном доме разрушены крыша и электропроводка.