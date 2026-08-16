Иран и Оман согласовали карту прохода судов через Ормузский пролив, однако по ряду вопросов переговоры между странами продолжаются. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи, сообщает Press TV.

По словам Багаи, Тегеран и Маскат уже согласовали карту прохода судов через пролив, однако отдельные вопросы пока остаются предметом обсуждения.

Кроме того, Иран и Оман продолжают переговоры о соглашении, которое должно создать условия для восстановления судоходства через Ормузский пролив.

По информации источников, предполагается, что договоренность будет временной и рассчитанной на 60 дней. Согласно ее возможным условиям, весь поток судов, направляющихся через пролив в сторону Персидского залива, будет идти по северному маршруту через территориальные воды Ирана.

Суда, следующие в обратном направлении через Ормузский пролив к Аравийскому морю, будут использовать южный маршрут через территориальные воды Омана при координации с иранской стороной.