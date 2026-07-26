Представительница Азербайджана Татьяна Смиловенко завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет, который проходит в венгерском Сегеде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта республики.

По информации федерации, спортсменка национальной сборной стала призером соревнований на дистанции 500 метров в одноместном каноэ.

Эта награда стала для Татьяны Смиловенко второй на чемпионатах Европы в составе сборной Азербайджана. В прошлом году на первенстве Европы среди спортсменов до 23 лет, которое проходило в румынском Питешти, она заняла третье место.