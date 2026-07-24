Испанский тренер Хосеп Гвардиола отказался от предложения возглавить сборную Италии. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Итальянская федерация футбола предложила 55-летнему специалисту четырехлетний проект, который предполагал не только работу с национальной командой, но и участие в реформировании итальянского футбола, включая систему подготовки молодых игроков. Переговоры в Барселоне провели технический директор федерации Паоло Мальдини и его советник Леонардо, однако вернулись они без оптимизма.

Гвардиола рассматривал предложение на этой неделе, но в итоге решил отказаться. Тренера беспокоил объем предстоящей работы, и он хочет уделить время семье и восстановить силы после многих лет напряженной работы.