Сухогруз Golden Leo, ранее поврежденный в результате российского ракетного удара в Черном море, затонул у побережья Одессы. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

По данным издания, судно перевозило кукурузу и находилось в районе, где глубина моря достигает 2 224 метров. При этом официальной информации о затоплении сухогруза пока не поступало.

О том, что Golden Leo тонет в Черном море, также сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. Он напомнил, что 19 июля судно, следовавшее под флагом Гвинеи-Бисау, было повреждено в результате попадания российской ракеты.

По данным украинских Военно-морских сил, в результате атаки погибли 10 членов экипажа. Владельцем судна является турецкая компания.