Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Украина сейчас находится в наиболее сильной позиции с начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом он сообщил после телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, передают украинские СМИ.

«Позиция Украины более прочна, чем когда-либо с начала войны. Постоянная поддержка со стороны партнеров имеет решающее значение для того, чтобы не утратить динамику», – сказал Стубб. При этом он подчеркнул, что Украина готова к миру.

Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность Стуббу и отметил, что высоко ценит постоянную координацию и поддержку со стороны Финляндии.