Американские вооруженные силы располагают достаточными запасами боеприпасов и не испытывают их нехватки на фоне боевых действий против Ирана. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц в интервью телеканалу NBC.

«Я хочу быть предельно ясен: у военных США, и это я проверил всеми возможными способами, есть все для ведения этой кампании настолько эффективно, насколько это возможно. Люди, которые распространяют такую чушь, должны быть в тюрьме», – сказал он.

В эфире CBS News же Уолтц заявил, что Вашингтон продолжает рассматривать все варианты давления на Тегеран и направляет дополнительные военные силы на Ближний Восток.

По его словам, США приостановили удары по Ирану, чтобы предоставить дипломатическим усилиям время и пространство для работы.

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие дни. Но не забывайте о том, что в регион движутся дополнительные военные силы, мы по-прежнему рассматриваем все варианты», – подчеркнул американский постпред.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил расширение военной кампании против Ирана из-за опасений по поводу сокращения запасов ракет для противовоздушной обороны.