Президент США Дональд Трамп, его родственники и окружение могут получить финансовые преимущества в случае реализации соглашения между Вашингтоном и Эр-Риядом в области ядерной энергетики. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным издания, сыновья Трампа вкладывают средства в компании, занимающиеся производством ядерного топлива, а принадлежащая президенту США медиакомпания готовится к объединению со стартапом, работающим в сфере ядерной энергетики.

Кроме того, издание отмечает, что ряд высокопоставленных представителей администрации и крупных спонсоров Трампа связаны с компаниями этой отрасли, которые также могут получить выгоду от реализации соглашения.

В Белом доме отвергли заявления о возможном конфликте интересов. Пресс-секретарь администрации заявил, что «постоянные попытки СМИ фабриковать конфликты интересов безответственны и усиливают недоверие общественности к тому, что они читают».