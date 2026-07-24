Азербайджан занимает 26-е место в рейтинге УЕФА.

Безголевая ничья агдамского «Карабаха» с болгарским ЦСКА в Баку в первом матче II квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА принесла Азербайджану лишь 0,125 очка в таблицу коэффициентов УЕФА сезона 2026/2027, пишет Report.

Поражение бакинского клуба «Зиря» со счетом 0:1 в выездном матче первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА от эстонского «Пайде» не повлияло на общий расклад.

Азербайджан сохраняет 26-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 20,437 (за последние 5 сезонов). Израиль , занимающий 25-е место, имеет коэффициент 21,500. Рейтинг Словакии, занимающий 27-е место, равен 19,375.

Лидирует в рейтинге УЕФА Англия (101,852).