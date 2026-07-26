Сирия не заинтересована в конфронтации с Израилем и намерена достичь с ним соглашения о мерах безопасности. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы опасаемся военной эскалации в регионе и стараемся избежать конфронтации с Израилем. Дамаск при содействии дружественных стран работает над достижением соглашения по безопасности с Израилем», – сказал он.

По словам аш-Шараа, достижение подобного соглашения может стать шагом на пути к установлению всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. При этом сирийский лидер подчеркнул, что Дамаск не намерен отказываться от своих прав на Голанские высоты, которые были оккупированы Израилем в 1967 году.

Накануне аш-Шараа провел в Дамаске встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. По итогам переговоров глава всемирной организации заявил, что ООН считает Голанские высоты частью Сирии и выступает против действий Израиля в демилитаризованной зоне.