В трех районах Баку 27 июля временно ограничат подачу электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Азеришыг».

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ и затронут Ясамальский, Хатаинский и Сураханский районы столицы.

В Ясамальском районе подача электроэнергии будет ограничена с 10:00 до 13:00 на части проспекта Наримана Нариманова и улицы Гадирли.

В Хатаинском районе перебои ожидаются с 09:00 до 11:00 на улицах Хатаи Рустамова, Неаполь и Сараево.

Кроме того, с 10:00 до 15:00 временные ограничения будут действовать на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района.

«После завершения ремонтных работ эти территории будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», – сообщили в «Азеришыг».