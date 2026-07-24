Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его короткая встреча с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане в апреле 2025 года стала переломным моментом в их отношениях.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер.

По словам Зеленского, после конфликта в Овальном кабинете Белого дома в феврале 2025 года именно личная беседа с Трампом в Ватикане помогла изменить ситуацию.

«Это была недолгая встреча, но, на мой взгляд, историческая. За 15–20 минут мы изменили наши отношения», — сказал он.

Зеленский отметил, что разговор проходил один на один, без посторонних, и именно доверительный формат сыграл решающую роль.

«Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей», — подчеркнул президент Украины.