Иран значительно быстрее, чем ожидалось, восстанавливает военную и гражданскую инфраструктуру, поврежденную в результате ударов США и Израиля.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на израильских и западных чиновников, а также анализ спутниковых снимков.

По данным издания, в стране активно восстанавливаются ракетные базы, расположенные в горных тоннелях, мосты, порты, судостроительные предприятия и производственные объекты. В ряде случаев ремонтные работы завершались всего за несколько недель.

Как отмечает WSJ, такие темпы восстановления вызывают обеспокоенность у части израильского военного руководства. Один из израильских военных чиновников рассказал, что мост, разрушенный тремя авиационными бомбами, был восстановлен Ираном всего за несколько дней, что стало неожиданностью для Израиля и заставило усомниться в эффективности некоторых ударов.

Издание также приводит примеры восстановления объектов в районе Керманшаха, Кангавара, Дезфуля и на судостроительном предприятии в порту Бендер-Энзели, связанном с Корпусом стражей исламской революции.

Бывший командующий силами противовоздушной и противоракетной обороны Израиля Ран Кохав заявил, что Иран обладает «впечатляющими возможностями в промышленности и восстановлении». По его словам, после предыдущего конфликта с Израилем Тегеран сумел быстро пополнить запасы ракет и восстановить производственные мощности.

При этом, как пишет WSJ, несмотря на значительный ущерб, нанесенный американскими и израильскими ударами, Иран продолжает ремонтировать объекты и сохраняет способность производить и применять ракетное вооружение.

Газета отмечает, что быстрое восстановление инфраструктуры ставит под сомнение заявления президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что военная операция нанесла Ирану сокрушительное поражение. В то же время представители Белого дома настаивают, что кампания серьезно ослабила военный потенциал Ирана, уничтожила значительную часть его ракетного арсенала и производства.

По информации издания, некоторые представители израильских военных в частном порядке признают, что Иран способен восстановить практически все поврежденные объекты благодаря сохранившимся технологиям, инженерным возможностям и производственной базе.