Полузащитники сборной Испании Гави и Фабиан Руис получили необычную награду в родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, где в честь победы команды на чемпионате мира 2026 года им вручили помидоры. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

«Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета — количество помидоров, равное их собственному весу», – говорится в сообщении.

Перед вручением награды Гави и Фабиана Руиса взвесили, чтобы определить, сколько помидоров должен получить каждый из них.

Сборная Испании стала чемпионом мира 2026 года, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0. Основное время встречи завершилось без забитых мячей, а победный гол во втором дополнительном тайме забил 26-летний нападающий «Барселоны» Ферран Торрес.