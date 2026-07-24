Сегодня в село Шюкюрбейли Джебраильского района, села Гасанриз, Колатах, Ашагы Оратаг, Вянгли Агдеринского района, села Тязябина, Бадара, Ханабад, Дашбулаг и Сеидбейли Ходжалинского района выехали очередные группы бывших вынужденных переселенцев.

На данном этапе в Шукюрбейли возвращаются 12 семей (55 человек), в Гасанриз — 6 семей (17 человек), Колатаг — 3 семьи (19 человек), Ашагы Оратаг — 10 семей (34 человека), Вянгли — 6 семей (26 человек), в Тязябина — 9 семей (39 человек), Бадара — 6 семей (24 человека), Ханабад — 10 семей (31 человек), Дашбулаг — 2 семьи (7 человек)а, в Сеидбейли — 1 семья (5 человек).