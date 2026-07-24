Российский город Киров был атакован ракетами. В результате удара, предварительно, пострадало предприятие российского ВПК.

По предварительным данным, ракетному обстрелу подвергся «Авиатек». Это машиностроительное предприятие, которое специализируется на производстве авиационных комплектующих, зенитных управляемых ракет и средств спасения пилотов.

После атаки в районе здания предприятия возник пожар, а над самим объектом поднялся большой столб дыма.

Как сообщил губернатор региона Александр Соколов, ракета атаковала предприятие в Кирове, есть пострадавшие.

«Всем оказывается помощь. На месте работают оперативные службы, ситуация под контролем», — написал он в своих соцсетях.