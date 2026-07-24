Соединенные Штаты ввели новые пошлины в отношении 60 торговых партнеров, в том числе на товары из Европейского Союза, сообщил офис представителя США на торговых переговорах Джеймисона Грира.

Причиной этого шага названа неспособность указанных государств и территорий «ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда».

Меры приняты по итогам расследований Управления торгового представителя США (USTR), в ходе которых были проведены два раунда публичных слушаний, рассмотрены более 2100 комментариев общественности и налажено взаимодействие с торговыми партнерами Вашингтона «с целью устранения этих давних проблем», заявили в USTR.