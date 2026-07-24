Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к жителям страны в связи с ожидаемой жаркой погодой в предстоящие выходные.

Как сообщает ведомство, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в субботу и воскресенье температура воздуха в отдельных районах страны может достигнуть +41°C.

В МЧС предупредили, что высокая температура значительно повышает риск возникновения пожаров, особенно на открытых территориях и в лесных массивах. Кроме того, увеличивается вероятность коротких замыканий из-за возросшей нагрузки на электросети при активном использовании кондиционеров и других бытовых приборов.

Ведомство призвало граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружать электросети, следить за исправностью электрооборудования, не использовать открытый огонь вблизи полей, сеновалов и сухой растительности, а также не бросать непотушенные окурки и спички.

Особое внимание МЧС уделило правилам поведения в лесах. Разводить костры рекомендуется только в специально отведенных местах, не оставлять их без присмотра и полностью тушить перед уходом. Разведение костров в ветреную погоду запрещено.