В Наримановском, Ясамальском и Сураханском районах Баку в связи с плановыми работами сегодня будут введены локальные ограничения в подаче электроэнергии.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», на время работ с 09:00 до 13:00 в Наримановском районе столицы не будет света у абонентов на пересечении проспекта Ататюрка и улицы Гасана Алиева, на проспекте Азадлыг, на улицах Мовсума Санани и Мирали Гашгая.

В Ясамальском районе ограничения с 10:00 до 13:00 охватят часть проспекта Гусейна Джавида и улицы Бахтияра Вахабзаде.

Локальные перебои со светом с 10:00 до 14:00 также возникнут на улице 14 Июля в поселке Сураханы одноименного района.

«После завершения работ абоненты в указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией», — заявили в «Азеришыг».