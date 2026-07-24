В поселке Бина Хазарского района Баку произошло столкновение двух пассажирских автобусов, в результате которого пострадали 22 человека.

Автобус марки ISUZU, следовавший по маршруту № 160, столкнулся с автобусом марки Hyundai.

По информации TƏBİB, после ДТП 13 человек (7 мужчин и 6 женщин) были госпитализированы в Сабунчинский медицинский центр, еще 9 мужчин доставлены в Клинический медицинский центр.

Пострадавшим диагностировали различные травмы головы, тела и конечностей, а также переломы. Всем была оказана необходимая медицинская помощь.

Состояние большинства пострадавших оценивается как удовлетворительное. После оказания помощи 12 человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Вместе с тем женщина 1972 года рождения находится в отделении реанимации Сабунчинского медицинского центра. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.