Ущерб пострадавшим в результате иранских ударов в Ормузском проливе судам будет компенсироваться за счет замороженных в США активов Ирана.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social.

«До дальнейшего уведомления любой и весь ущерб, причиненный судам, грузам или чему-либо, связанному с ними, будет оплачиваться иранскими денежными средствами, находящимися в распоряжении и под контролем Соединенных Штатов», — написал Трамп.

Это решение будет справедливым и соразмерным ущербу, который причинил Иран, добавил он.

Тегеран назвал это опасным прецедентом.

“Конфискация активов другой страны для оплаты несвязанных с этим будущих требований является провокационным прецедентом. Тем, кто приветствует использование этих средств или извлекает из них выгоду, следует помнить: как только правительства начинают считать конфискацию имущества нормой, ничьи активы уже не могут считаться защищенными», – написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в соцсети X.