Буквально позавчера местные СМИ распространили новые тревожные статистические данные, указывающие на падение рождаемости в Азербайджане и старение населения. Так, в январе-мае 2026 года зарегистрировано 34 056 новорожденных. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 9,2 до 8,0. Причем среди новорожденных 53,5% составили мальчики, 46,5% — девочки. Опять же, для сравнения, отметим, что еще два года назад, за аналогичный период, среди новорожденных удельный вес мальчиков составлял 52,9%, девочек – 47,1%. То есть, о чем это говорит? Вдумайтесь в эти цифры и представьте, к каким последствиям снижение рождаемости и старение населения приведет Азербайджан уже через 10 ближайших лет…

А чтобы эти утверждения не выглядели голословными, подкрепим свою информацию цифрами. В Азербайджане проживает около 1,1 млн пенсионеров, что составляет 10,8% населения страны, а доля людей в возрасте 65 лет и старше, согласно различным источникам, варьирует от 6,2 до 11%. Число пожилых людей растет, что является частью глобальной тенденции старения населения, вызванной снижением рождаемости.

Параллельно число разводов достигло 53,5% от числа заключенных браков. В январе-мае 2026 года зарегистрировано 15 107 браков и 8 087 разводов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число браков на 1 000 человек населения снизилось с 4,7 до 3,6, а число разводов — с 2 до 1,9. Это означает, что примерно каждая вторая семья распадается.

Для того, чтобы отследить динамику браков и разводов, приведем показатели прошлых лет. Если в 2010 году в Азербайджане было заключено 79 172 брака (по 8,9 браков на каждую тысячу человек), то в 2020-м этот показатель сократился до 35 348, то есть более чем в два раза. А в 2025 году количество зарегистрированных браков составило около 30 тысяч. Эти цифры дают основание предполагать, что и в дальнейшем сохранится динамика снижения количества браков, и вполне возможно, что в 2030 году на всю страну будет заключено всего 25 тысяч браков, если не меньше.

При этом отметим, что максимальное число разводов было зафиксировано в стране в 2019 году — 17 148, а наибольшее количество браков — в 2011-м – 88 145.

Перейдем к анализу сложившейся ситуации. Сразу скажем, если такая динамика сохранится и дальше, скорее всего, так оно и будет, то азербайджанское общество станет одним из самых уязвимых перед негативными тенденциями современности. И как с таким обществом строить государство, обеспечивать безопасность страны?

Надо ли говорить, что семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором строится жизнь любого человека, общества, наконец. И судя по статистике, а цифры- вещь упрямая, пришло время задуматься над корректировкой будущего, потому что настоящее ничего хорошего уже не сулит.

Во-первых, необходимо усилить эффективность государственных программ и законодательных актов с целью поддержки традиционных семейных ценностей. Последние, как фактор национальной безопасности, должны быть раскрыты в стратегии нацбезопасности Азербайджана. И речь не о том, чтобы попытаться предотвратить эволюцию общества и заморозить его в том виде, в каком оно есть сейчас. Речь о поощрении рождаемости, о принятии программ в поддержку семьи.

К сожалению, у все большей части молодого поколения семейные ценности уходят на второй план, многие просто не видят в этом смысла. И знаете, в чем парадокс? Было время, когда мы боролись с ранними браками, видя в этом чуть ли не главное препятствие развитию общества. Сейчас же мы вынуждены будем бороться с нежеланием молодежи создавать семью.

Если 50 и более лет назад брак заключался для продолжения рода человеческого и облегчения процесса выживания, потому что родственные узы намного облегчали эту задачу, то сегодня, наоборот, выжить легче в одиночку: жизнь настолько подорожала, что ребенок стал дорогим удовольствием. Более того, молодое поколение не торопится скреплять себя узами брака. К тому же мешают мишурные соблазны, навязываемые со всех сторон, а людей, которые могут противостоять соблазнам, как вы знаете, меньшинство.

Такая изоляция вполне отвечает интересам ультраглобалистов, которые подготовили по этому поводу целые отчеты и доклады. Так, одной из главных задач ультраглобалистов является разрушение института семьи. В разрозненном состоянии манипулировать человеком куда более легче, чем, если бы он был крепко связан с семьей. И это уже не новость.

Мы давно уже стали потребителями. Повсеместные рекламы очень красочно описывают то, без чего мы не сможем обойтись, и тем самым формируют образ «успешной личности». Модные глянцевые журналы призывают молодежь жить для себя, брать от жизни все, проводить время весело и беззаботно. А мерилом личностного успеха сегодня являются свободные, ничем не обязывающие, отношения и куча разных модных «побрякушек».

В обществе происходит подмена ценностей, критериев действительно человеческого, на искусственное, где человек чувствует себя ценным, самодостаточным, если обладает вполне определенным потребительским поведением, а не личными качествами. Человек начинает ценить себя не за личные достижения, а за то, что он обладает модными игрушками или избыточными вещами.

В прошлом нам твердили, что великое благо в помощи ближнему, сострадании, человечности, единстве. Сейчас же нам говорят, что единственное, что должен делать человек, – это любить себя, что мы никому ничего не должны: не должны родителям, не должны детям, не должны близким, никому. И в случае неудобств можем смело посылать причины их появления куда подальше, не пытаясь все исправить. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на восстановление поломок. Сломалось – выкинь!

Но общество, в котором поощряется избыточное потребление, и где формируются искусственные потребности, не появилось само по себе. В основе всего этого лежат экономические, социальные предпосылки – одна из них – непомерные аппетиты глобальных транснациональных корпораций, политика тотального кредитования населения.

И только здравомыслящий человек знает, что ему нужно, потому что соизмеряет свои возможности со своими желаниями. Такое умение как «жить по средствам» или соизмерение своих ресурсов, возможностей с жизненными целями и задачами – один из признаков взрослости. А безудержное потребление, его культ, призывы к нему как раз и нивелируют это умение, что формирует у человека инфантильные черты.

К сожалению, инфантилизация населения принимает все большие и большие масштабы. В обычной жизни это проявляется как более позднее взросление, ориентация на легкую, беззаботную жизнь, неспособность к физическому труду, возрастающее число людей, впадающих в игровую и интернет-зависимость, безответственность. Отсюда и нежелание создавать семью, рожать детей, чувствовать ответственность и нести бремя забот.

Именно эти аспекты должны заставить законодателей задуматься над тем, как остановить деградацию общества, которая завтра неизбежно приведет к разрушению. Завтра никто не станет объединяться ради общего дела, потому что не научили единству.

Но это не единственная проблема, с которой мы столкнемся в будущем. Падение рождаемости неизбежно приведет к уменьшению части трудоспособного населения страны.

Вот еще интересные цифры, дающие пищу для размышления. Сегодня численность экономически активного населения (рабочей силы) в Азербайджане достигает 5 млн человек. При этом в стране зарегистрировано около 1,7 миллиона налогоплательщиков. В процентах от общей численности населения (около 10,2 миллиона человек) активные плательщики налогов составляют около 8,7%. Иными словами, на каждого налогоплательщика приходится по одному пенсионеру. Но это сегодня. Завтра, при такой динамике снижения рождаемости и старения населения, мы придем к тому, что на долю одного налогоплательщика будет приходиться, грубо говоря, уже два пенсионера. Вы представляете, что это значит?

Не говоря уже о том, что в ближайшем будущем Азербайджан столкнется с нехваткой рабочих рук и будет вынужден привлекать трудовых мигрантов, как это происходит сегодня в России и странах Европы.

Более того, непрекращающийся процесс урбанизации и внутренней миграции приведет к депопуляции (опустение регионов), и надо будет решать еще и эту задачу. Кстати, некоторые страны Европы привлекают мигрантов и экспатов в пустеющие регионы, чтобы спасти сельские общины от вымирания и решить проблему депопуляции. Такие инициативы особенно актуальны в Италии, Испании и Ирландии, где местное население стареет, а молодежь массово переезжает в крупные города. Неровен час, когда и Азербайджан столкнется с похожей проблемой.

Внутренняя миграция – само по себе явление закономерное. Однако масштабы новой волны урбанизации могут оказаться настолько угрожающими, что способны изменить весь привычный уклад жизни городского населения и отнюдь не в лучшую сторону.

Люди уезжают из сельской местности искать рабочие места в городах, в частности в столице. Но изменение привычного уклада жизни для горожан далеко не самое худшее, что может с ними случиться. Урбанизация и миграция населения — основные факторы, способствующие росту преступности и дефициту рабочих мест. Предприятия и правительство не смогут предоставить достаточное количество рабочих мест для удовлетворения спроса на трудоустройство быстрорастущего населения. В результате будет наблюдаться высокий уровень безработицы. Бедность населения скажется на темпе экономического роста страны в целом. А неспособность правительства предотвратить бедность населения вызовет рост преступности.

Пока криминогенная ситуация в стране под контролем. Однако уже сегодня необходимо принять превентивные меры для предотвращения таких последствий.

Возвращаясь к вопросу трудовых мигрантов. Основную долю трудовых мигрантов, которые хлынут в Азербайджан, как только появится такая возможность, составят граждане неблагополучных и нищих стран с таким же низким уровнем культуры и развития, а это неизбежно скажется на демографии нашей страны, повлияет на общественные институты и плюс отразится на национальном коде населения.

Мы видим, как Европа сегодня страдает из-за миграционного кризиса, не имея возможности выбраться из этой ситуации, не помогает даже ужесточение миграционного законодательства…

Еще один парадокс, на который мы бы хотели указать, заключается в том, что в Азербайджане семья с тремя детьми все еще не считается многодетной, это при том, что рождаемость падает, а современные азербайджанские семьи чаще всего ограничиваются в лучшем случае двумя детьми.

По состоянию на 1 июня 2026 года численность населения Азербайджана составляет 10 271 638 человек. За первые пять месяцев года численность увеличилась на 0,1%. В городской местности проживает 54,3% населения, а в сельской — 45,7%. Ожидается, что к 2050 году более 70% населения Азербайджана будет проживать в городской местности.

А между тем по прогнозам Отдела народонаселения и Департамента статистики ООН, пика своего по численности населения Азербайджан достигнет в 2050 году — 11 039 204 человека. Но уже к 2090 году население страны будет составлять примерно 9 млн человек. А дальше все меньше и меньше.

Поэтому наша задача – укрепить страну изнутри, сделать все для сохранения необходимого уровня рождаемости и традиционных семейных ценностей в Азербайджане. Необходимо помнить, что здоровая и крепкая семья – это не просто модель поведения, это остов национальной безопасности государства.