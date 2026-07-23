Международная федерация футбола (ФИФА) не зафиксировала ни одного договорного матча во время чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщили в организации по итогам мониторинга турнира.

В ФИФА отметили, что специалисты в режиме реального времени отслеживали букмекерские рынки и события на матчах, анализируя возможные признаки манипулирования результатами.

Для контроля за честностью соревнований была создана специальная целевая группа, в которую вошли представители всех футбольных федераций — участников турнира, а также сотрудники ФБР, Интерпола, Управления ООН по наркотикам и преступности, Совета Европы, компании Sportradar, Международной ассоциации честности ставок и других профильных организаций.

«Целевая группа ФИФА по обеспечению честности предоставила надежную основу для обмена разведданными, оценки потенциальных проблем и координации своевременного реагирования во время чемпионата мира 2026 года», — заявил старший менеджер ФИФА по вопросам честности Лиам Рич.

Чемпионат мира 2026 года прошел в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной стадии турнира приняли участие 48 национальных сборных. Победителем мирового первенства стала сборная Испании, которая в финале в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.