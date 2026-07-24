Президент Ильхам Алиев позвонил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Глава государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, а также новых успехов и достижений в его высокой государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев поблагодарил президента Ильхама Алиева за искренние поздравления и теплые слова, в свою очередь пожелав азербайджанскому народу благополучия и процветания.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность отношений стратегического союзничества между Азербайджаном и Узбекистаном, выражено удовлетворение успешным развитием сотрудничества во всех сферах.

Главы государств также подтвердили договоренность о будущих контактах и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также по перспективам развития двусторонних отношений.