США, очевидно, изменили свой подход к пониманиям по Украине, достигнутым на саммите на Аляске, но Россия в любом случае выполнит свои задачи, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал — пацан сделал. Мы сказали — мы готовы. Ну с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате [госсекретаря США Марко] Рубио. Но задачи, поставленные президентом [РФ Владимиром] Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены», — сказал Лавров журналистам (цитата по ТАСС).

Лавров сообщил, что напомнил Рубио с цитатами о восторженных оценках Трампа итогов Анкориджа.