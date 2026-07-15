Бразильский боец смешанных единоборств Мишель Перейра исключен из ростера Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Об этом сообщают MMA Fighting и инсайдер RealKevink в соцсети Х.

32-летний Перейра выступал в организации с 2019 года и провел в ней 16 поединков, одержав десять побед и потерпев шесть поражений, причем начинал свой путь в лиге как полусредневес.

Решение об увольнении было принято после поражения Перейры от российского бойца Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) на турнире UFC Fight Night в Баку 27 июня. Бой завершился единогласным решением судей 29–28 в пользу россиянина.

Примечательно, что Перейра подписал контракт только на один бой перед этим поединком. Предыдущее соглашение бразильца истекло после его победы раздельным решением над Заком Ризом в феврале 2026 года.

После боя Перейра публично раскритиковал работу рефери Херба Дина. По его словам, арбитр несколько раз предупреждал Магомедова за захваты волос, но не снял с него очко, а также оставил без наказания эпизод с попаданием пальцем в глаз.