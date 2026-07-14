Российские судовладельцы столкнулись с отказами в страховании военных рисков на фоне участившихся атак украинских беспилотников в акваториях Черного и Азовского морей, сообщает газета «КоммерсантЪ».

Страховые компании начали ограничивать или полностью прекращать страхование военных рисков в Черном и Азовском морях. По данным Российской национальной перестраховочной компании, за первые четыре месяца 2026 года убыточность в сегменте перестрахования рисков терроризма, диверсий и атак беспилотников достигла 2800%.

При этом во втором квартале 2026 года стоимость страхования грузов в морском секторе выросла в 2–4 раза.

Российские власти рассматривают меры по расширению возможностей страхования военных рисков при морских перевозках внутри страны и за рубежом. Минфин РФ предложил создать общества взаимного страхования с участием страховых компаний и предприятий реального сектора, а другие ведомства выступили за увеличение государственных субсидий.

В то же время в Минфине отмечают ограниченность бюджетного финансирования и считают, что такие общества должны создаваться за счет средств заинтересованных судовладельцев и грузовладельцев.

Представители страхового рынка заявили изданию, что фактически ведомство пытается переложить решение проблемы на страховщиков. По их оценке, создание организаций с достаточным капиталом для покрытия крупных убытков только за счет участников морских перевозок практически невозможно.