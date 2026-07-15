Экономика Китая во втором квартале продемонстрировала самые низкие темпы роста за последние три года, пишет The New York Times (NYT). По данным Государственного статистического управления КНР, ВВП вырос на 4,3% в годовом выражении против 5% в первом квартале, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Как отмечает издание, главной проблемой остаётся слабый внутренний спрос. Несмотря на рекордные показатели экспорта микрочипов, аккумуляторов и электромобилей, китайские потребители продолжают сокращать расходы. Затяжной кризис на рынке недвижимости, медленный рост зарплат и сложности с трудоустройством вне промышленности сдерживают экономическую активность.

NYT подчёркивает, что именно экспорт сегодня маскирует слабость остальных отраслей экономики. В июне китайский экспорт вырос на 27% по сравнению с прошлым годом, а положительное сальдо внешней торговли превысило 125 млрд долларов — это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

Вместе с тем инвестиции в основной капитал сократились на 5,7%, а вложения в недвижимость упали сразу на 18%. Продажи потребительских товаров за первое полугодие выросли лишь на 1,3%, что, по оценке Moody’s Analytics, остаётся главным тормозом экономического роста.

Дополнительное давление, пишет газета, оказали последствия конфликта вокруг Ирана: подорожание топлива заставило китайцев меньше пользоваться автомобилями и реже летать, ещё сильнее ослабив потребительскую активность.

По данным NYT, власти Китая рассчитывают изменить ситуацию за счёт стимулирования внутреннего спроса. Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что правительство сосредоточится на повышении доходов населения, создании рабочих мест и увеличении потребления. Некоторые экономисты ожидают объявления новых мер поддержки экономики уже в ближайшее время.