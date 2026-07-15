В преддверии полуфинального матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026 британские СМИ активно обсуждают не только футбол, но и политический подтекст предстоящего противостояния.

Так, издание The Mirror опубликовало статью с заголовком: «Арбитр утверждён — желание Аргентины исполнено». В свою очередь, The Sun написала: «Назначен судья, который был свидетелем величайшего момента в карьере Месси».

Поводом для подобных публикаций стало назначение американского арбитра Исмаила Эльфата. Британские журналисты напоминают, что он был четвёртым судьёй в финале чемпионата мира 2022 года, а также отмечают безупречную статистику Месси при его судействе и активно обсуждают версии о том, что турнир благоволит Аргентине. На этом фоне в британской прессе всё чаще звучат предположения о том, что нынешний турнир якобы складывается в пользу аргентинской команды.

Но футболом дело не ограничивается. Британские СМИ вновь поднимают тему Фолклендской войны, подчёркивая, что матч выходит далеко за рамки спорта. Противостояние Англии и Аргентины всё чаще подаётся не просто как полуфинал чемпионата мира, а как столкновение двух государств с тяжёлым историческим багажом и политическим подтекстом. сделай новость