Спустя полтора года после начала второго президентского срока Дональда Трампа Госдеп США столкнулся с масштабным сокращением кадров и беспрецедентным дефицитом дипломатов, пишет Financial Times.

По данным издания, из 101 кандидата на должности послов лишь девять являются карьерными дипломатами. Численность сотрудников ведомства сократилась более чем на 3 тысячи человек (свыше 20%), а более половины посольских постов остаются вакантными, включая дипмиссии в Германии и Саудовской Аравии.

Бывшие высокопоставленные дипломаты Ник Бернс и Билл Бернс называют происходящее самым тяжелым кризисом в истории американской дипломатической службы. По их мнению, отказ администрации от профессиональных переговорщиков уже ослабил позиции США, в частности в контактах с Ираном, и может негативно сказаться на возможных переговорах по Украине.

«Мы наблюдаем самый разрушительный кризис за всю 102-летнюю историю дипломатической службы США», — приводит издание слова Ника Бернса, проработавшего в Госдепе 31 год и занимавшего пост посла в Китае вплоть до прихода Трампа к властив прошлом году.

В Белом доме отвергают критику. В администрации Трампа заявляют, что реформа Госдепартамента проводится в рамках курса «Америка прежде всего», а задача ведомства — реализовывать внешнюю политику президента, а не формировать ее.