Деятельность в Азербайджане предоставляет компаниям широкие возможности для выхода на региональные рынки и реализации инвестиционных проектов.

Об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на азербайджано-словацком бизнес-форуме в Баку, сообщает Report.

По словам министра, одной из главных задач страны является не только привлечение иностранных инвестиций, но и повышение технологического потенциала экономики, что позволит создавать конкурентоспособную продукцию.

Микаил Джаббаров отметил, что в Азербайджане сформирована развитая система поддержки бизнеса. В частности, Фонд развития предпринимательства принимает на себя часть инвестиционных рисков, выступая миноритарным акционером в проектах. Кроме того, действуют совместные инвестиционные фонды с Казахстаном, ОАЭ, Узбекистаном и Кыргызстаном, в каждом из которых доля Азербайджана составляет не менее 55%.

Министр также рассказал о развитии специальных экономических зон, где применяется принцип plug-and-play («подключи и работай»), позволяющий инвесторам быстрее запускать производство.

Особое внимание он уделил Свободной экономической зоне Алят, назвав ее одним из ключевых логистических центров региона.

«СЭЗ Алят ориентирована на экспорт и обеспечивает доступ к региональным рынкам. Она является важным узлом для грузопотоков из Центральной Азии и Китая в направлении Турции и Европы. К середине следующего года на территории зоны планируется ввести в эксплуатацию международный аэропорт, при этом железнодорожное сообщение уже функционирует», — отметил Микаил Джаббаров.