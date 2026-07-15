После серии ударов в Азовском море Украина начала масштабную кампанию против российских транспортных судов теперь и в акватории Чёрного моря.

Как заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр, только за ночь 15 июля украинские дроны атаковали 20 российских судов.

По его словам, под удар попали 17 нефтяных танкеров, два газовоза и один буксир. Бровди утверждает, что видеозаписи, подтверждающие попадания, будут опубликованы позднее.

Новая серия атак стала продолжением украинской спецоперации «МоЛоЧКа». Как заявил командующий СБС, за последние девять суток в Азовском море были поражены 116 танкеров и других плавсредств.