Президент Украины Владимир Зеленский наградил председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен новым государственным знаком отличия — орденом Европы. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Офиса президента Украины.

Фон дер Ляйен стала первым человеком, удостоенным этой награды. Орден Европы был учрежден 15 июля после принятия Верховной Радой соответствующего закона.

Согласно указу, глава Еврокомиссии награждена за выдающиеся личные заслуги в поддержке стратегического курса Украины на получение полноправного членства в Европейском союзе.

Кроме того, в документе отмечается ее значительный вклад в укрепление устойчивости Украины, поддержку независимости и безопасности страны, развитие международного сотрудничества в интересах демократии, мира и добрососедства, а также укрепление дружественных отношений между народами.