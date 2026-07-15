Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что любой гражданин Израиля, обнаруженный в стране, будет немедленно депортирован, поскольку Куала-Лумпур не признает Израиль.

Заявление прозвучало на фоне расследования возможного участия израильтянина в деятельности частного жилого сообщества Network School в штате Джохор. МВД начало проверку после обращения властей штата.

Власти также сообщили, что документы всех 266 иностранцев, проверенных в международном сообществе Forest City, оказались действительными. Въезд по израильскому паспорту в Малайзию обычно возможен только по специальному разрешению.