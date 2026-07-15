Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет наносить удары по электростанциям и мостам Ирана, если Тегеран откажется сесть за стол переговоров.

В интервью Fox News американский лидер подчеркнул, что следующая неделя может стать для Ирана «очень плохой».

«Мы выведем из строя все их электростанции, все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — заявил Трамп.

По его словам, США уже нанесли Ирану «очень сильные удары» и продолжают атаковать объекты вдоль всей береговой линии страны. «Сегодня вечером мы нанесем им очень сильный удар. Завтра вечером мы тоже нанесем им очень сильный удар. И послезавтра вечером мы снова нанесем им очень сильный удар», — сказал президент США, добавив, что операция будет продолжаться до тех пор, «пока он не скажет: хватит».

Трамп также сообщил, что представители его администрации недавно контактировали с иранскими официальными лицами. На вопрос о содержании послания Тегерану он ответил: «Вам лучше заключить сделку. Иначе от вас ничего не останется».

Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что американские вооруженные силы нанесли два удара по острову Харк — крупнейшему нефтяному терминалу Ирана в Персидском заливе. По словам Трампа, он не исключает возможности захвата острова, «если удастся отбросить их достаточно далеко и достаточно глубоко».

Президент США также заявил, что ранее рассматривал возможность введения платы за проход через Ормузский пролив, однако отказался от этой идеи, поскольку, по его словам, страны Персидского залива предпочитают инвестировать значительные средства в американскую экономику.

По словам Трампа, Ормузский пролив остается открытым для международного судоходства, однако «закрыт только для Ирана».

Заявления американского президента прозвучали на фоне продолжающейся эскалации между США и Ираном. В ночь на 15 июля, по данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), американские силы пятый день подряд наносили удары по иранским объектам, а также возобновили морскую блокаду судов, следующих в иранские порты или покидающих их. В ответ Иран ударил по американским военным базам, складам и объектам, связанным с американскими компаниями, в Бахрейне, Кувейте, Иордании, Катаре и ОАЭ.