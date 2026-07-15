Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Словакии Петер Пеллегрини 15 июля прибыл на Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память Общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Президент Словакии возложил венок к могиле великого лидера.

Президент Петер Пеллегрини также выразил уважение к памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложив цветы на ее могилу.

Была также почтена память выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Кроме того, он Пеллегрини посетил Аллею шехидов, где почтил память героических сынов Родины, отдавших свои жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, и возложил венок к памятнику «Вечный огонь».