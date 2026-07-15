Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю Дня демократии и национального единства.

«С глубоким уважением чту светлую память всех шехидов, пожертвовавших своими жизнями ради защиты Родины при предотвращении попытки государственного переворота в Турецкой Республике 15 июля 2016 года, и с глубокой скорбью выражаю соболезнования их семьям и братскому турецкому народу», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что десять лет назад братская Турция вписала одну из самых трагических и одновременно самых славных страниц своей современной истории.

«Предательская попытка государственного переворота, направленная против государственности, конституционного строя, национальной воли и демократических основ, была решительно пресечена благодаря несгибаемой воле турецкого народа, его стойкости и безграничной преданности Родине. То, как тысячи людей вышли на площади, заслонили собой государство, флаг и национальные ценности, навсегда останется в национальной памяти как подлинный героический подвиг», — подчеркнул президент Азербайджана.

По словам Ильхама Алиева, решительное и дальновидное лидерство Реджепа Тайипа Эрдогана, а также сплоченность турецкого народа вокруг своего лидера стали одними из главных факторов, позволивших спасти страну от тяжелых последствий.

«Под Вашим руководством Турция вышла из этого испытания еще более сильной, вновь продемонстрировав всему миру свою национальную волю и верность государственным традициям», — отметил Ильхам Алиев.

Как отметил президент Азербайджана, события 15 июля доказали, что перед единством народа и государства не может устоять ни один коварный замысел и никакая разрушительная сила. Он также отметил, что ежегодно отмечаемый 15 июля День демократии и национального единства является символом национальной солидарности, боевого духа, государственности и стремления турецкого народа к свободе.

«Азербайджанский народ и государство, руководствуясь дорогим для нас принципом «Одна нация — два государства», как и всегда, в те решающие моменты проявили солидарность с братской Турцией и были рядом с ней. Это еще раз подтвердило, насколько крепкими и нерушимыми являются братство и единство наших народов», — говорится в письме.

В завершение Ильхам Алиев выразил уверенность, что азербайджано-турецкая дружба, братство и стратегическое союзничество будут и впредь укрепляться, пожелав Реджепу Тайипу Эрдогану крепкого здоровья и успехов, а братской Турции — мира, благополучия и процветания.