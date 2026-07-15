Президент Ирана Масуд Пезешкиан резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что Тегеран намерен отвечать не риторикой, а конкретными действиями.

По словам Пезешкиана, «пустословие врага продолжается», однако, как отметил иранский лидер, противники Ирана не смогли достичь своих целей. «Смогли ли они достичь своих целей на поле боя? Где сейчас те, кто намеревался разорвать Иран на части?» — заявил президент.

Он подчеркнул, что Иран намерен защищать «каждую пядь своей земли», а угрозы и резкие заявления, по его мнению, характеризуют лишь их авторов, но не иранский народ.

Пезешкиан также призвал граждан сохранять внутреннее единство, отметив, что любые слова и действия, способные посеять раскол в обществе, ослабляют страну и играют на руку ее противникам.